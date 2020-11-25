«Зенит» в Риме: Кержаков спас от разгрома, а молодежь закрыла проблемные позиции

Разбираем игру сине-бело-голубых в гостевом матче с «Лацио» (1:3).

Перед выездом в Рим кадровая ситуация в «Зените» из критической перешла в катастрофическую. Круговой сидит на карантине из-за сомнительных тестов. Оздоев и Вендел получили травмы в сборных, а Караваев — в матче с «Ахматом». Дриусси и Азмун успели потренироваться в общей группе всего один день, Малком — несколько дней. Барриос проваливается в каждой игре еще после октябрьской паузы на сборные. У Семака почти не было вариантов.

«Лацио», наоборот, полностью оправился после проблем с коронавирусом. На карантине остался только Милинкович-Савич. В команде также нет травмированных среди игроков основной обоймы.

Что пробовал предпринять Сергей Семак? Ему было непросто даже выбрать схему и расставить футболистов, не говоря уже о сложных структурах и их наигрывании. После матча Семак сказал, что было практически невозможно играть в три центральных защитника из-за проблем Ракицкого, хотя в прошлом сезоне тот вполне успешно выступал в тройке центральных. Тем не менее сейчас, по мнению Сергея Богдановича, этот вариант посчитали неприемлемым.

Схему 4-2-3-1 «Зенит» уже неоднократно использовал в этот кризисный отрезок. Ерохин сыграл правого инсайда, Малком — «десятку», Кузяев был правым защитником, а Дуглас Сантос — опорником. После травмы Дугласа Кузяев перешел в опорную зону на его место, а на позицию правого защитника вышел Сутормин.

Проблемы начались сразу же. «Зенит» ужасно сыграл в обороне, провально выглядела даже игра один в один: 19 успешных обводок хозяев из 23 попыток. Невероятно много и невероятно успешно для «Лацио». Опорная зона разваливалась или вжималась в штрафную площадь (так пришли оба гола с дальних ударов). Команда могла только пассивно держать очень компактный блок, обороняя таким образом хоть какое-то пространство. Это приводило к появлению больших свободных зон на флангах.

В атаке «Зенита» был не меньший хаос. Команда не успевала и не особо пыталась (из-за физических кондиций) убегать в быстрые атаки. «Лацио» моментально откатывался в блок обороны 5-3. Позиционные атаки «Зенита» выглядели полной импровизацией, к тому же неудачной.

Малком с позиции «десятки» ничего не создал и в лучшем случае загонял атаки во фланги. Правда, стоит отметить, что с учетом той формы, которую набрал после травмы бразилец, он довольно трудолюбиво работал без мяча, а также заработал три фола. Но, в общем-то, это всё.

Мостовой совсем не попал в игру, и Семак решился его заменить уже на 59-й минуте. Одновременно с ним был заменен Барриос, к результативным ошибкам колумбиец успел добавить привезенный пенальти в ситуации, где не требовалась такая крайность. На 73-й минуте пришлось снимать Жиркова, который отдал в этой игре все до капли. Мусаев переместился на левый фланг обороны, а вторым опорником к Кузяеву вышел Шамкин. На поле к этому моменту уже были Дриусси с Азмуном, но игру оживили именно молодые воспитанники «Зенита».

Пожалуй, это единственный положительный факт, который можно отметить. Отличный выход Мусаева и Шамкина — классная игра под давлением, ноль ошибок, объемная и взрослая оборона в единоборствах, нестандартные действия. По некоторым эпизодам бросалось в глаза, что даже под давлением они старались искать конструктивное продолжение, а не избавлялись от мяча. Мусаев за 30 минут умудрился сделать три отбора.

Кержаков пропустил после дальних ударов, но удары эти были очень качественные, подготовленные и наносились без давления. Из шести явных голевых моментов пять римляне не использовали, а шестой — это забитый пенальти. Точно стоит отметить, что без сэйвов вратаря и его успешных выходов счет был бы ближе к двузначному числу. Спасибо, что сыграли без новых «рекордов».