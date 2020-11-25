Дзюба: «Мне кажется, проблема наша в менталитете»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после поражения от «Лацио» в групповом турнире Лиги чемпионов (1:3) отметил, что проблема команды в менталитете.

— Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом, — приводит пресс-служба клуба слова Дзюбы. — Все-таки, чемпион страны не имеет права, наверное, так выступать. Обидно. По игре чувствуется, что с «Лацио» можно играть. Да, это очень хорошая команда с хорошими исполнителями, потрясающая атака. Любая контратака, даже полумомент — это всегда опасно.

Мне кажется, проблема наша в менталитете. Пока мы не перестанем бояться и перекладывать ответственность, а каждый должен отвечать. Должна быть ответственноть, как командная, так и общая. Пока не будем менталитетом никого не бояться, а все время играть на победу, к сожалению, так и будем с опаской. Посмотрите, как играют европейцы: не боятся, раскованно, все четко как будто получается. Хотя с ними можно играть, они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем, зажиматься, чего-то бояться, пропускать, а потом отыгрываться. Если с ними можно играть какой-то промежуток времени, почему так нельзя играть постоянно? Над этим нам всем нужно работать. Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется.