Системные проблемы «Зенита» увольнение Семака не решит

Взгляд из Италии на нашего чемпиона и его болевые точки.

Мнение

Олимпийский стадион в Риме никогда не вызывал у меня восторга. Да, у него богатая история. Но уюта здесь — ноль, а беговые дорожки пусть и возвращают в советское детство, но мешают смотреть футбол, отдаляя действие от трибун. Особенно уныло становится на арене, когда на нее полностью закрыт допуск зрителям. Современный и комфортный стадион «Зенита» вызывает у меня куда больше симпатий. Хочется верить, что в Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом все-таки не настолько безнадежна, чтобы запретить болельщикам вход на «Газпром Арену» на оставшиеся в этом календарном году матчи.

Об этом мы скоро узнаем, а пока чемпион России покинул столицу Италии с нулем очков, оставив надежду только на выход в плей-офф Лиги Европы. Понятно, что разговоров из серии «Долой Семака» теперь станет еще больше, но мне любопытно: что не сиюминутно (и то вопрос), а кардинально может решить в данной ситуации уход Сергея Богдановича? Купленный за 40 миллионов евро Малком превратится в Месси? Непонятно зачем приобретенный и непонятно кем выбранный Вендел превратится в Джеррарда? Дзюба станет Кристианом Вьери? Кержаков — Нойером, а Дриусси сможет исполнять на поле роль «десятки», которой так не хватает «Зениту»? Ракицкий трансформируется в Паоло Мальдини, а Азмун научится использовать моменты или полумоменты, как Чиро Иммобиле?

Искренне сомневаюсь, что скорый уход Семака решит нынешние многочисленные проблемы «Зенита» с составом, который борется за золото РПЛ, но не годится для каких-то серьезных дел в Европе — ни по качеству, ни по количеству. Да, убрать Семака можно за один день. Но что делать потом недели и месяцы с тем же набором футболистов?

И потом. Можно бесконечно называть Семака «не тренером», но если посмотреть на статистику, то получится, что этот «не тренер» уступает по трофеям среди действующих специалистов РПЛ только Леониду Слуцкому. У него три чемпионства с ЦСКА, у Семака — два. При этом тот же Семак числится в одном статистическом ряду с такими людьми, как Лучано Спаллетти, Курбан Бердыев, Валерий Газзаев и тот же Слуцкий: у всех по два выигранных подряд российских золота. Больше только у Олега Романцева, но это отдельная история, не имеющая к сегодняшнему дню никакого отношения.

Никто не говорит, что Семак — это Юрген Клопп или Пеп Гвардьола. Семак — это чистой воды отечественный продукт со своими плюсами и минусами. До него в российской истории в РПЛ побеждали с «Зенитом» только легионеры — Адвокат, Спаллетти и Виллаш-Боаш. «Не тренер» Семак взял за два своих первых сезона у сине-бело-голубых четыре титула, а дальше клубу надо, думаю, перетряхивать состав и менять подход к селекционной работе. Проблемы нынешнего «Зенита» (если мы имеем в виду успехи в Европе) системны, а такие одним увольнением Семака не решить. Это иллюзия.

Европейская кампания формально еще не завершена, хотя по факту все уже ясно — питерцы как и год назад проехали мимо 1/8 финала ЛЧ. Оставшиеся два матча надо, конечно, постараться провести достойно ради самоуважения. Но основной упор «Зениту» теперь предстоит делать на борьбе в РПЛ, если он хочет попасть в двойку лучших и вновь попытать счастья в Лиге чемпионов — с Семаком или без него. И для этого уже в зимнее трансферное окно команде не помешало бы хоть как-то укрепиться.

Ну а к следующему сезону нужно что-то менять кардинально. Иначе все будет совсем грустно. Что с Семаком, что с другим тренером.

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