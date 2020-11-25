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Системные проблемы «Зенита» увольнение Семака не решит

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 09:45
Рим
24 ноября. Рим. «Лацио» — «Зенит» — 3:1. Лукас Барриос и Артем Дзюба. Фото AFP
24 ноября. Рим. «Лацио» — «Зенит» — 3:1. Лукас Барриос и Артем Дзюба. Фото AFP
Теги:
Взгляд из Италии на нашего чемпиона и его болевые точки.
Лацио — Зенит

Мнение

24&nbsp;ноября. Рим. &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Врачи оказываюь помощь футболисту сине-бело-голубых.«Зенит» проиграл в Риме. Еврокошмар-2020 для России продолжается

Олимпийский стадион в Риме никогда не вызывал у меня восторга. Да, у него богатая история. Но уюта здесь — ноль, а беговые дорожки пусть и возвращают в советское детство, но мешают смотреть футбол, отдаляя действие от трибун. Особенно уныло становится на арене, когда на нее полностью закрыт допуск зрителям. Современный и комфортный стадион «Зенита» вызывает у меня куда больше симпатий. Хочется верить, что в Санкт-Петербурге ситуация с коронавирусом все-таки не настолько безнадежна, чтобы запретить болельщикам вход на «Газпром Арену» на оставшиеся в этом календарном году матчи.

Об этом мы скоро узнаем, а пока чемпион России покинул столицу Италии с нулем очков, оставив надежду только на выход в плей-офф Лиги Европы. Понятно, что разговоров из серии «Долой Семака» теперь станет еще больше, но мне любопытно: что не сиюминутно (и то вопрос), а кардинально может решить в данной ситуации уход Сергея Богдановича? Купленный за 40 миллионов евро Малком превратится в Месси? Непонятно зачем приобретенный и непонятно кем выбранный Вендел превратится в Джеррарда? Дзюба станет Кристианом Вьери? Кержаков — Нойером, а Дриусси сможет исполнять на поле роль «десятки», которой так не хватает «Зениту»? Ракицкий трансформируется в Паоло Мальдини, а Азмун научится использовать моменты или полумоменты, как Чиро Иммобиле?

Сергей Семак.«Не считаю это провалом». Семак — о неудаче в Лиге чемпионов

Искренне сомневаюсь, что скорый уход Семака решит нынешние многочисленные проблемы «Зенита» с составом, который борется за золото РПЛ, но не годится для каких-то серьезных дел в Европе — ни по качеству, ни по количеству. Да, убрать Семака можно за один день. Но что делать потом недели и месяцы с тем же набором футболистов?

И потом. Можно бесконечно называть Семака «не тренером», но если посмотреть на статистику, то получится, что этот «не тренер» уступает по трофеям среди действующих специалистов РПЛ только Леониду Слуцкому. У него три чемпионства с ЦСКА, у Семака — два. При этом тот же Семак числится в одном статистическом ряду с такими людьми, как Лучано Спаллетти, Курбан Бердыев, Валерий Газзаев и тот же Слуцкий: у всех по два выигранных подряд российских золота. Больше только у Олега Романцева, но это отдельная история, не имеющая к сегодняшнему дню никакого отношения.

Никто не говорит, что Семак — это Юрген Клопп или Пеп Гвардьола. Семак — это чистой воды отечественный продукт со своими плюсами и минусами. До него в российской истории в РПЛ побеждали с «Зенитом» только легионеры — Адвокат, Спаллетти и Виллаш-Боаш. «Не тренер» Семак взял за два своих первых сезона у сине-бело-голубых четыре титула, а дальше клубу надо, думаю, перетряхивать состав и менять подход к селекционной работе. Проблемы нынешнего «Зенита» (если мы имеем в виду успехи в Европе) системны, а такие одним увольнением Семака не решить. Это иллюзия.

24&nbsp;ноября. Рим. &laquo;Лацио&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 3:1. Михаил Кержаков.«Зенит»: миссия провалена. Плей-офф Лиги чемпионов не будет

Европейская кампания формально еще не завершена, хотя по факту все уже ясно — питерцы как и год назад проехали мимо 1/8 финала ЛЧ. Оставшиеся два матча надо, конечно, постараться провести достойно ради самоуважения. Но основной упор «Зениту» теперь предстоит делать на борьбе в РПЛ, если он хочет попасть в двойку лучших и вновь попытать счастья в Лиге чемпионов — с Семаком или без него. И для этого уже в зимнее трансферное окно команде не помешало бы хоть как-то укрепиться.

Ну а к следующему сезону нужно что-то менять кардинально. Иначе все будет совсем грустно. Что с Семаком, что с другим тренером.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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