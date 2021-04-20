Прикинули примерный состав участников группового этапа ЛЧ в следующем сезоне.

Примем за основу, что Суперлига стала реальностью и запустилась в августе или сентябре этого года. Это значит, что как минимум 12 клубов-учредителей больше не будут участвовать в Лиге чемпионов. Главный клубный турнир УЕФА прилично изменится: его покинут «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

Как будет выглядеть главный еврокубок без испанских, итальянских и английских грандов? Мы составили примерные корзины для жеребьевки группового этапа ЛЧ следующего сезона. За основу взяли пять критериев:

1. Нет 12 клубов Суперлиги.

2. Команды отобраны на основе текущих результатов национальных чемпионатов.

3. Из участников отборочного турнира взяты сильнейшие клубы по текущему рейтингу УЕФА.

4. «ПСЖ» в первой корзине как формальный победитель ЛЧ. Остальные три полуфиналиста Лиги чемпионов не сыграют в турнире в следующем сезоне.

5. «Рома» в первой корзине как формальный победитель ЛЕ. «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» не сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Четвертый полуфиналист «Вильярреал» в рейтинге УЕФА находится ниже римлян.

Примерный состав участников группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Примерный состав участников группового этапа Лиги чемпионов-2021/22.

Без значительного числа топ-клубов состав участников напоминает Лигу Европы. Первая корзина (в которую традиционно попадают чемпионы) ослабла: в ней выделяются только «Бавария» и «ПСЖ». Отметим и четвертую корзину, в которой почти все клубы представляют топ-3 сильнейших лиги. Из-за революции с участием шести английских клубов в Лигу чемпионов может попасть новичок АПЛ «Лидс», который сейчас занимает 10-е место.

Группа смерти в такой конфигурации тоже невозможна: топ-команд очень мало. Зато состав участников получается ровным. И легко выделяются два фаворита Лиги чемпионов: «Бавария» и «ПСЖ». Вот только ценность от победы в таком усеченном турнире резко снизится, и тем же парижанам с мюнхенцами наскучит регулярно играть с более слабыми. Их хватает и в чемпионатах Франции и Германии.

Поэтому если Суперлига все-таки будет запущена, то оставшиеся топ-клубы могут туда уйти, а Лига чемпионов превратится в турнир второго эшелона.