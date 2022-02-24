Мадридцы провели едва ли не лучший матч в этом сезоне, но не удержали победу (1:1).

Еще недавно игра в Мадриде представлялась противостоянием двух кризисных команд, но как раз к плей-офф Лиги чемпионов как «Атлетико», так и «МЮ» выдали яркие и результативные матчи. Хотя, даже не случись этих всплесков, эмоциональная составляющая у встречи на «Ваньда Метрополитано» была солидной. Все-таки лучшего снайпера столичных испанских дерби Криштиану Роналду на этом стадионе не видели целых три года.

Тогда освистанный трибунами португалец, проходя мимо журналистов, напомнил им, что он поднимал «ушастый» кубок над головой целых пять раз, тогда как грезивший домашним финалом «Атлетико» — ноль. «Ювентус», где выступал КриРо в тот вечер выглядел беспомощно, выходка звезды многим не понравилась и выглядела проявлением слабости. Однако в Турине Криштиану выдал феноменальный футбол, и после хет-трика издевательски спародировал победный жест Диего Симеоне, показав, у кого больше мужское достоинство.

Роналду и его легендарные празднования в матчах с «Атлетико». Мы можем увидеть нечто подобное и сегодня ? pic.twitter.com/heKfqVM2xN — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 23, 2022

«Он, как и я, хотел показать свой характер», — стойко принял то поражение аргентинский тренер. Но глупо, конечно, рассуждать о некоем уроке, который должен был выучить Симеоне. Футбол — это эмоции, и стесняться их не стоит. Это выброс колоссальной энергии, которая копится по ходу матча и в процессе подготовки к нему. А, как говорил Диего, он всегда готовится к топовому варианту соперника и ищет варианты, как его удивить.

Если говорить о дебюте, то с сюрпризами у Симеоне все в порядке. Во-первых, бешеный прессинг, который считается коньком Ральфа Рангника. Во-вторых, схема с тремя центральными защитниками, причем в обороне оказалось два профильных левых бека. Скорость новичка Рейнилдо требовалась в центре против быстрых игроков «красных дьяволов», а бровку контролировал Ренан Лоди с его классными подачами. Одна из них и принесла быстрый гол после розыгрыша углового, когда мадридцы забрали подбор и провели атаку вторым темпом, а на подачу бразильца блестяще выбросился поразивший цель рикошетом от штанги Жоау Феликс.

Вот это удар головой от 181-сантиметрового Феликса ???



Никто не держал Жоау, и он вот так переправил мяч. Без шансов для Де Хеа ? pic.twitter.com/14ZrHrKKCF — Матч ТВ (@MatchTV) February 23, 2022

План Симеоне работал, тогда как Рангнику никак не могло помочь решение сдвинуть направо Линделефа. Швед страховал свою зону, тогда как соперник перегружал фланг, создавая там численное преимущество. И перед перерывом опять же Лоди вырезал кросс в район вратарской, где с трудом подстроившийся под мяч Врсалько попал в соперника, а после рикошета на выручку Де Хеа пришла перекладина.

«МЮ» же в первом тайма оказался тотально беспомощен в атаке. Две попытки ударов по воротам, ноль попаданий в створ и контактов с мячом в штрафной — с такими показателями проверить теорию о не лучшем состоянии Облака невозможно. Мяч до словенца просто не долетал, а опорную зону буквально выжигали Эррера и Кондогбья. И еще мадридцы здорово варьировали темп, то взрываясь атаками, то переходя к позиционной обороне, оставляя мяч «красным дьяволам», только этот контроль с двукратным перевесом (67 процентов) стал владением ради владения.

0 — Manchester United have failed to make a single touch in the opposition box in the first half of a Champions League game for the first time since at least 2005/06. Vigilance. pic.twitter.com/KF8CARcVaW — OptaJose (@OptaJose) February 23, 2022

Во второй половине встречи «Атлетико» предстал еще более прагматичным, тогда как «МЮ» словно бился головой в красно-белую стену. Рангник постепенно убирал с поля тех, от кого он был вправе ждать большего, — Погба , Рэшфорда, Линделефа. Манчестеру нужен был новый герой, и его появление — прямая заслуга немецкого тренера. Ральф поверил в 19-летнего шведа Элангу, который еще в ноябре выступал за молодежную команду, и три месяца спустя юноша стал героем в Лиге чемпионов.

Не в одиночку, конечно — ведь были еще классный пас Бруну Фернандеша и неуклюжее падение Рейнилдо. А еще удача в форме попадания Гризманна в перекладину, которая отстояла для «Юнайтед» стратегически важную ничью, которая должна обеспечить психологическое преимущество перед ответным матчем на «Олд Траффорд».