В среду сыграют друг против друга в Лиге чемпионов.

Среди всех интриг в противостоянии «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов главной можно назвать дуэль вратарей: бывшего голкипера «матрасников» Давида Де Хеа и нынешнего — Яна Облака. У обоих этот сезон кардинально отличается от нескольких последних.

Действующий чемпион Испании «Атлетико» далек от надежности образца последних лет. В 25 матчах ла лиги мадридцы пропустили целых 34 мяча. В последний раз больше «матрасники» пропускали за целый сезон только в начале работы Диего Симеоне: в сезоне-2011/12 команда пропустила 46 голов, при том что аргентинский тренер пришел в команду уже по ходу чемпионата.

Много говорится об игровом кризисе «Атлетико», о том, что попытка перехода к более атакующему и агрессивному футболу не приносит пока результата, о постоянных сменах схемы и так далее, но почти все признают, что одна из причин неудач — резкий спад у Облака. В нынешнем чемпионате Испании у 29-летнего словенца только семь сухих матчей — это 9-й результат в лиге. При этом за последние пять сезонов он только однажды уступил лидерство по этому показателю Тибо Куртуа из «Реала».

34 гола после 59 ударов — так себе показатель. И дело не только в слабой командной игре в обороне. Сам Облак тоже выглядит неуверенно. Согласно данным fbref.com, он пропустил на 12 мячей больше ожидаемого — 34 гола при ожидаемых 21,8. Сайт пользуется статистикой от компании StatsBomb, и по этой графике двухнедельной давности можно заметить, что даже за столь незначительный период показатели словенского голкипера ухудшились.

В Лиге чемпионов дела, правда, обстоят чуть получше. Там у Облака 8 пропущенных мячей при ожидаемых 8,7. Словенец не уходит в такой значительный минус, как в ла лиге, пропуская столько, сколько и должен. С другой стороны, эти цифры можно трактовать и таким образом, что Облак не выручает и не тащит — то, что он регулярно делал последние несколько лет, по всем показателям находясь в мировом вратарском топе. Ну и всего один сухой матч на групповом этапе — так себе показатель.

А ведь это все в преддверии встречи с самым неудобным соперником в карьере. В ворота Облака лишь четыре раза делали хет-трики, и все их делал Криштиану Роналду. Учитывая то, что португалец забил во всех пяти играх Лиги чемпионов этого сезона, стоит ожидать гола и в ворота «Атлетико».

Oblak has conceded only 4 hat-tricks in his career. Atletico Madrid conceded only 4 hat-tricks in the last decade.



The man to score all these 4 hat-tricks is Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/IdjiMsBM9k — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) January 10, 2020

Сам Облак прекрасно понимает, что у клуба проблемы. «Это сложный момент, мы все должны стать лучше. Ситуация, в которой находится «Атлетико», вызывает тревогу. Это не то положение, в котором вы ожидаете оказаться, находясь в этом клубе. Мало говорить. Мы должны улучшить свой уровень, если хотим пробиться в Лигу чемпионов в следующем сезоне», — приводит слова словенца Football Espana.

В похожей ситуации недавно находился Де Хеа. После пары невразумительных сезонов в прошлом году испанец, как думалось, окончательно проиграл конкуренцию в «МЮ» Дину Хендерсону плюс потерял место в основе сборной страны, откуда его вытеснил Унаи Симон. Но в этом сезоне 31-летний вратарь реанимировал затухающую карьеру.

Болельщики «Юнайтед» признавали Де Хеа лучшим игроком месяца три раза подряд (ноябрь, декабрь, январь). В январе 2022-го испанец и вовсе стал лучшим футболистом АПЛ. В четырех матчах Де Хеа совершил 22 сейва. До него последним вратарем, кто получил приз лучшему игроку месяца, был Фрейзер Форстер из «Саутгемптона» в далеком уже феврале 2016-го.

В чемпионате Англии испанец пропустил 34 гола в 26 матчах, но даже при таких плачевных показателях Де Хеа реально много спасает. В створ его ворот нанесли в два раза больше ударов, нежели в случае Облака (125 против 59), но пропустил голкипер «Манчестер Юнайтед» столько же. При этом, по данным fbref.com, количество ожидаемых голов, которые должен был пропустить Де Хеа, — 41,4, то есть на семь больше реального количества. Вывод простой: испанец снова тащит как в лучшие времена.

В понедельник Де Хеа назвал Манчестер своим домом, в очередной раз обрадовав местных болельщиков. «Мне нравится, что я родился в Мадриде, но это просто город. Сейчас я чувствую, что я из Манчестера. Меня здесь любят и встречают как дома. Я здесь много лет. В футболе может произойти что угодно, но я не представляю себя где-то, кроме «Манчестер Юнайтед». Я приеду сыграть против клуба, который меня вырастил и дал возможность стать тем, кем я являюсь сейчас, но это просто очередной матч, в котором нужно одержать победу», — сказал испанец в интервью УЕФА.