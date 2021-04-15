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Зидан посвятил выход в полуфинал Лиги чемпионов своим игрокам

03:24

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что команда заслужила выход в полуфинал.

«Мы заслуженно прошли дальше. Посвящаю эту победу своим парням. Она придаст нам новый заряд энергии, которого хватит до конца сезона. Мы прошли дальше, но пока что еще ничего не выиграли. Но я горжусь тем, что мы делаем. А теперь время отдохнуть и насладиться успехом. Мы приложили огромные усилия. За неделю у нас было три важнейших матча. Рады, что этот отрезок остался позади», — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана.

Ливерпуль — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029491--liverpool-vs-real-madrid/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры