Зидан посвятил выход в полуфинал Лиги чемпионов своим игрокам

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» отметил, что команда заслужила выход в полуфинал.

«Мы заслуженно прошли дальше. Посвящаю эту победу своим парням. Она придаст нам новый заряд энергии, которого хватит до конца сезона. Мы прошли дальше, но пока что еще ничего не выиграли. Но я горжусь тем, что мы делаем. А теперь время отдохнуть и насладиться успехом. Мы приложили огромные усилия. За неделю у нас было три важнейших матча. Рады, что этот отрезок остался позади», — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана.