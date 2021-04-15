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«Реал» в 14-й раз сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

03:42

«Реал» по сумме двух матчей обыграл «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Как сообщает Opta, мадридская команда сыграет на этой стадии в 14-й раз, что является рекордом.

Только «Бавария» и «Барселона» играли в полуфиналах Лиги чемпионов 12 раз.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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