«Реал» в 14-й раз сыграет в полуфинале Лиги чемпионов
03:42
«Реал» по сумме двух матчей обыграл «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Как сообщает Opta, мадридская команда сыграет на этой стадии в 14-й раз, что является рекордом.
Только «Бавария» и «Барселона» играли в полуфиналах Лиги чемпионов 12 раз.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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