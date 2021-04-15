«Реал» в 14-й раз сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

«Реал» по сумме двух матчей обыграл «Ливерпуль» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Как сообщает Opta, мадридская команда сыграет на этой стадии в 14-й раз, что является рекордом.

Только «Бавария» и «Барселона» играли в полуфиналах Лиги чемпионов 12 раз.