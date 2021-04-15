Клопп хочет попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что хочет в следующем сезоне вновь сыграть в турнире.

«Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме «Реал» уже чуть больше контролировал ситуацию. Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то все могло сложиться иначе.

Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы — «Ливерпуль», мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас", — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.