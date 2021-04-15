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Клопп хочет попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон

03:13
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничьей с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:0) отметил, что хочет в следующем сезоне вновь сыграть в турнире.

«Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме «Реал» уже чуть больше контролировал ситуацию. Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то все могло сложиться иначе.

Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы — «Ливерпуль», мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас", — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Ливерпуль — Реал

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029491--liverpool-vs-real-madrid/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры