Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов поблагодарил болельщиков за поддержку.

— Сегодня самое главное было сделано, — сказал Жезуш. — Мы прошли этот раунд, в двух матчах победили. Могло быть забито как больше, так и меньше голов. Мы не пропустили. Игра была похожа на легкую. Но я напомню, что шесть игроков «Спартака» играли на Евро-2020. В «Бенфике» столько не было.

«Бенфика» показала, что была сильнее по многим параметрам. Сегодня особенный день. Даже после стольких лет футболе. Сегодня впервые болельщики были на игре. Для «Бенфики» — это еще один игрок на поле. Все, кто ушел со стадиона, ушли довольными.