Жезуш — о победе над «Спартаком»: «Бенфика» показала, что была сильнее по многим параметрам»
00:26
Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов поблагодарил болельщиков за поддержку.
— Сегодня самое главное было сделано, — сказал Жезуш. — Мы прошли этот раунд, в двух матчах победили. Могло быть забито как больше, так и меньше голов. Мы не пропустили. Игра была похожа на легкую. Но я напомню, что шесть игроков «Спартака» играли на Евро-2020. В «Бенфике» столько не было.
«Бенфика» показала, что была сильнее по многим параметрам. Сегодня особенный день. Даже после стольких лет футболе. Сегодня впервые болельщики были на игре. Для «Бенфики» — это еще один игрок на поле. Все, кто ушел со стадиона, ушли довольными.
Читайте также
Зачем судьям было придерживать Авериных в Токио? Низкие оценки россиянок могут оказаться частью большого плана
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю