Айртон рассказал, чего не хватило «Спартаку» в матче с «Бенфикой» в Лиге чемпионов

Защитник «Спартака» Айртон прокомментировал поражение команды в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики» (0:2).

«В первом тайме мы сыграли на ноль, достаточно неплохо оборонялись. Тренер в перерыве попросил сыграть чуть более надёжно на контратаках, были нужны более лучшие решения. К сожалению, не удалось это воплотить. Вместо этого пропустили.

4 поражения в 5 матчах? Печально, когда подобное происходит. Тем не менее, все исключительно в наших руках, в руках тренера. Будем работать, будем стараться исправить ошибки для того, чтобы в следующем матче взять три очка.

У «Бенфики» качественная команда, хороший подбор игроков. Они выполняют огромный объем работы на поле. Нам нужно работать над своими ошибками. Прибавлять как в атаке, так и в обороне. Остается только работать и выполнять задачу в чемпионате», — сказал Айртон.

По сумме двух встреч московский клуб уступил португальцам со счетом 0:4 и выбыл из самого престижного европейского клубного турнира.

«Спартак» сыграет на групповом этапе Лиги Европы.