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Агент Паулу Барбоза: «Лига Европы — не уровень «Спартака», просто им пока трудно набрать форму»

00:30
9 августа. «Бенфика» — «Спартак» — 2:0. Фото AFP
9 августа. «Бенфика» — «Спартак» — 2:0. Фото AFP
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Португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал поражение «Спартака» от «Бенфики» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2).

«Сегодня «Бенфика» играла намного лучше «Спартака», более удачно, и это ее заслуга. То, что болельщики требовали от Жезуша, то футболисты и показали. Красно-белые были слабее, но, по крайней мере, они лучше играли в обороне, по сравнению с первым матчем. Теперь «Спартак» в Лиге Европы. Его ли это уровень? Дело не в этом, просто им пока трудно набрать форму, так как сейчас только начало сезона. Тем не менее, «Бенфика» еще позже начала играть в домашнем чемпионате, времени, соответственно, на то, чтобы наиграть состав, было меньше», — сказал Барбоза «СЭ».

«В Лиге Европы «Спартаку» будет легче не потому, что там команды слабее, а потому что они наберут форму, будет совершенно другой ритм игры. Постепенно игроки «Спартака» будут осваивать новый процесс тренировки, ведь Жезуш гораздо дольше работает с «Бенфикой». В основном это тот же самый состав, что и в прошлом сезоне. У «Спартака» тренер новый, там другой процесс, новые методы тренировки, адаптационный период», — добавил Барбоза.

Первая встреча также завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0. «Спартак» выступит в групповом раунде Лиги Европы.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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