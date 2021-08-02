Жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов: где смотреть

2 августа в Доме европейского футбола в Ньоне пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Начало — 13:00. Следить за ходом жеребьевки можно на сайте УЕФА и на канале Матч! Футбол.

В результате жеребьевки будут сформированы шесть пар, победители которых заполнят оставшиеся вакансии в групповой стадии. Две команды начинают путь с этой стадии, еще десять определятся по итогам третьего отборочного раунда.

Перед жеребьевкой команды каждого пути поделили на сеяные и несеяные в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. В жеребьевке примут участие пары клубов, участвующих в матчах третьего отборочного раунда 3/4 и 10 августа. Для жеребьевки несыгранным парам присвоят коэффициент сильнейшего клуба.

Путь чемпионов

Сеяные

«Зальцбург» (AUT)

«Динамо» Загреб (CRO) / «Легия» (POL)

«Ференцварош» (HUN) / «Славия» Прага (CZE)

«Олимпиакос» (GRE) / «Лудогорец» (BUL)

Несеяные

ЧФР (ROU) / «Янг Бойз» (SUI)

«Црвена Звезда» (SRB) / «Шериф» (MDA)

«Мальме» (SWE) / «Рейнджерс» (SCO)

«Брондбю» (DEN)

Путь представителей лиг

Сеяные

«Генк» (BEL) / «Шахтер» (UKR)

«Спартак» (RUS) / «Бенфика» (POR)

Несеяные

«Монако» (FRA) / «Спарта» (CZE)

ПСВ (NED) / «Митьюлланд» (DEN)

Будут проведены две жеребьевки: одна для восьми пар, идущих по Пути чемпионов (включая две команды, которые стартуют с этой стадии), другая — для четырех пар, которые идут по Пути представителей лиг.

Матчи пройдут 17/18 и 24/25 августа, начало всех встреч — 21:00 СЕТ. Если потребуется, по итогам ответного поединка проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, где присоединятся к 26 клубам с прямыми путевками (жеребьевка 26 августа). Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы УЕФА (жеребьевка 27 августа).