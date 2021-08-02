Жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов: где смотреть
2 августа в Доме европейского футбола в Ньоне пройдет жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Начало — 13:00. Следить за ходом жеребьевки можно на сайте УЕФА и на канале Матч! Футбол.
В результате жеребьевки будут сформированы шесть пар, победители которых заполнят оставшиеся вакансии в групповой стадии. Две команды начинают путь с этой стадии, еще десять определятся по итогам третьего отборочного раунда.
Перед жеребьевкой команды каждого пути поделили на сеяные и несеяные в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. В жеребьевке примут участие пары клубов, участвующих в матчах третьего отборочного раунда 3/4 и 10 августа. Для жеребьевки несыгранным парам присвоят коэффициент сильнейшего клуба.
Путь чемпионов
Сеяные
«Зальцбург» (AUT)
«Динамо» Загреб (CRO) / «Легия» (POL)
«Ференцварош» (HUN) / «Славия» Прага (CZE)
«Олимпиакос» (GRE) / «Лудогорец» (BUL)
Несеяные
ЧФР (ROU) / «Янг Бойз» (SUI)
«Црвена Звезда» (SRB) / «Шериф» (MDA)
«Мальме» (SWE) / «Рейнджерс» (SCO)
«Брондбю» (DEN)
Путь представителей лиг
Сеяные
«Генк» (BEL) / «Шахтер» (UKR)
«Спартак» (RUS) / «Бенфика» (POR)
Несеяные
«Монако» (FRA) / «Спарта» (CZE)
ПСВ (NED) / «Митьюлланд» (DEN)
Будут проведены две жеребьевки: одна для восьми пар, идущих по Пути чемпионов (включая две команды, которые стартуют с этой стадии), другая — для четырех пар, которые идут по Пути представителей лиг.
Матчи пройдут 17/18 и 24/25 августа, начало всех встреч — 21:00 СЕТ. Если потребуется, по итогам ответного поединка проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, где присоединятся к 26 клубам с прямыми путевками (жеребьевка 26 августа). Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы УЕФА (жеребьевка 27 августа).
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