Стало известно, с кем может сыграть «Спартак» в Лиге чемпионов в случае победы над «Бенфикой»

Сегодня, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«Спартак» узнал своего возможного соперника в четвертом отборочном раунде. В случае успеха в противостоянии с «Бенфикой», российский клуб сыграет с победителем пары ПСВ — «Мидтьюлланн» за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

Матчи раунда плей-офф пройдут 17-18 и 24-25 августа. Проигравший выступит на групповом этапе Лиги Европы УЕФА (жеребьевка 27 августа).

Красно-белые проведут матчи 3-го отборочного раунда ЛЧ с «Бенфикой» 4-го (Москва) и 10 августа (Лиссабон).

Результаты жеребьевки раунда плей-офф ЛЧ можно узнать — здесь.