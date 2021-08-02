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Стало известно, с кем может сыграть «Спартак» в Лиге чемпионов в случае победы над «Бенфикой»

13:12
В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Фото УЕФА
В Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Фото УЕФА
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Сегодня, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

«Спартак» узнал своего возможного соперника в четвертом отборочном раунде. В случае успеха в противостоянии с «Бенфикой», российский клуб сыграет с победителем пары ПСВ — «Мидтьюлланн» за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

Матчи раунда плей-офф пройдут 17-18 и 24-25 августа. Проигравший выступит на групповом этапе Лиги Европы УЕФА (жеребьевка 27 августа).

Красно-белые проведут матчи 3-го отборочного раунда ЛЧ с «Бенфикой» 4-го (Москва) и 10 августа (Лиссабон).

Результаты жеребьевки раунда плей-офф ЛЧ можно узнать — здесь.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры