Стало известно, с кем может сыграть «Спартак» в Лиге чемпионов в случае победы над «Бенфикой»
13:12
Сегодня, 2 августа, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
«Спартак» узнал своего возможного соперника в четвертом отборочном раунде. В случае успеха в противостоянии с «Бенфикой», российский клуб сыграет с победителем пары ПСВ — «Мидтьюлланн» за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.
Матчи раунда плей-офф пройдут 17-18 и 24-25 августа. Проигравший выступит на групповом этапе Лиги Европы УЕФА (жеребьевка 27 августа).
Красно-белые проведут матчи 3-го отборочного раунда ЛЧ с «Бенфикой» 4-го (Москва) и 10 августа (Лиссабон).
Результаты жеребьевки раунда плей-офф ЛЧ можно узнать — здесь.
14429 голосов
Обыграет ли «Спартак» «Бенфику» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов?
Читайте также
Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
10
Зачет
vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю