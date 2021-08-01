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Сергей Карасев будет работать на матче ПСВ — «Мидтьюлланн» в матче квалификационного раунда Лиги чемпионов

17:44
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Российский судья Сергей Карасев назначен главным арбитром первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между голландским ПСВ и датским «Мидтьюлланном», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать Карасеву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром матча назначен Владимир Москалев.

Встреча ПСВ — «Мидтьюлланн» пройдет в Эйндховене 3 августа.

Отметим, что Карасев не получал назначения на матчи первых туров Тинькофф РПЛ, так как работал на Евро-2020 и получил дополнительный отдых.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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