Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: участники и как она пройдет

09:25
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Фото УЕФА
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Фото УЕФА
Теги:

19 марта в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов. Официальная часть начнется в 14:00 мск.

В четвертьфинале сыграют «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Порту» и «Реал».

На этих стадиях команды из одной страны смогут сыграть друг с другом. Четвертьфинальные матчи пройдут 6/7 апреля и 13/14 апреля, матчи полуфинала — 27/28 апреля и 4/5 мая. Финал турнира пройдет в Стамбуле 29 мая.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры




Загрузка...