Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: участники и как она пройдет
09:25
19 марта в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов. Официальная часть начнется в 14:00 мск.
В четвертьфинале сыграют «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Порту» и «Реал».
На этих стадиях команды из одной страны смогут сыграть друг с другом. Четвертьфинальные матчи пройдут 6/7 апреля и 13/14 апреля, матчи полуфинала — 27/28 апреля и 4/5 мая. Финал турнира пройдет в Стамбуле 29 мая.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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