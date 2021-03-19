Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: участники и как она пройдет

19 марта в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов. Официальная часть начнется в 14:00 мск.

В четвертьфинале сыграют «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Порту» и «Реал».

На этих стадиях команды из одной страны смогут сыграть друг с другом. Четвертьфинальные матчи пройдут 6/7 апреля и 13/14 апреля, матчи полуфинала — 27/28 апреля и 4/5 мая. Финал турнира пройдет в Стамбуле 29 мая.