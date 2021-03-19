Лиги чемпионов: прямая трансляция жеребьевки 1/4 финала
В пятницу, 19 марта, пройдет жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне. Прямая трансляция начнется в 14:00.
В четвертьфинал вышли:
«Бавария»
«Боруссия» Дортмунд
«Ливерпуль»
«Манчестер Сити»
«Пари Сен-Жермен»
«Порту»
«Реал»
«Челси»
Жеребьевка четвертьфиналов будет полностью открытой. В последующей жеребьевке полуфиналов примут участие пары, пронумерованные с 1 по 4. Жеребьевка финала, который назначен на 29 мая, определит номинальных хозяев решающего поединка.
Посева не будет, команды из одной национальной ассоциации могут встретиться друг с другом. О возможных ограничениях будет объявлено перед жеребьевкой
Первые матчи 1/4 финала пройдут 6/7 апреля, ответные — 13/14 апреля. Полуфиналы назначены на 27/28 апреля (первые матчи) и 4/5 мая (ответные).
За прямой трансляцией жеребьевки можно будет следить на сайте УЕФА.
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