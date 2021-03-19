Жота заявил, что не хочет получить «Порту» в соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота заявил, что не хочет получить «Порту» в соперники по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

«Если честно, не хотелось бы получить «Порту» в четвертьфинале. «Ливерпуль» не так давно получал «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов, к тому же, мне самому было бы сложно играть в таком матче. Хотелось бы получить другого соперника. Впрочем, согласился бы встретиться с «Порту» в финале», — приводит Goal слова Жоты.

Жота выступал за «Порту» с 2016 по 2017 год.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 14.00 (мск).