Жота заявил, что не хочет получить «Порту» в соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов
11:58
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота заявил, что не хочет получить «Порту» в соперники по четвертьфиналу Лиги чемпионов.
«Если честно, не хотелось бы получить «Порту» в четвертьфинале. «Ливерпуль» не так давно получал «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов, к тому же, мне самому было бы сложно играть в таком матче. Хотелось бы получить другого соперника. Впрочем, согласился бы встретиться с «Порту» в финале», — приводит Goal слова Жоты.
Жота выступал за «Порту» с 2016 по 2017 год.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 14.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/jota-reveals-side-wants-liverpool-avoid-champions-league-quarter-/1izaf5z13vbcf1ljvx9peq3qkj
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