Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Жота заявил, что не хочет получить «Порту» в соперники по 1/4 финала Лиги чемпионов

11:58
Теги:

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота заявил, что не хочет получить «Порту» в соперники по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

«Если честно, не хотелось бы получить «Порту» в четвертьфинале. «Ливерпуль» не так давно получал «Порту» в плей-офф Лиги чемпионов, к тому же, мне самому было бы сложно играть в таком матче. Хотелось бы получить другого соперника. Впрочем, согласился бы встретиться с «Порту» в финале», — приводит Goal слова Жоты.

Жота выступал за «Порту» с 2016 по 2017 год.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится сегодня, 19 марта. Начало — в 14.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/jota-reveals-side-wants-liverpool-avoid-champions-league-quarter-/1izaf5z13vbcf1ljvx9peq3qkj

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...