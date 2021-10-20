Де Дзерби о разгроме от «Реала»: «Мне бы не хотелось проходить через такие поражения снова»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Реала» (0:5).

«Это не самое ужасное поражение в моей карьере. Такое случается с каждым тренером. Мы хорошо играли в первом тайме, смело, старались, хорошо контролировали мяч. Несмотря на пропущенный мяч, действовали мы неплохо. Но в начале второго тайма Винисиус забил быстрый гол, и наша задача стала очень трудной.

Мы совершали ошибки, которых обычно не делаем. Но что мне не понравилось, так это то, что некоторые наши игроки опустили руки после того, как они забили второй мяч. Одно дело проиграть 0:2, и совсем другое — 0:5. Это не слишком хорошо, особенно для команды, которая находится в процессе своего становления. Мне бы не хотелось проходить через такие поражения снова», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт УЕФА.

«Шахтер» с одним одним очком занимает последнее место в группе D, при этом не забив ни одного гола. «Реал» с 6 очками — на второй строчке, столько же очков у лидирующего «Шерифа».