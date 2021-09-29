«Зенит» — «Мальме»: Сутормин довел счет до разгромного
21:24
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин отличился в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Он довел счет до крупного — 3:0.
Сутормин отличился на 80-й минуте встречи. Он нанес идеальный обводящий удар из-за пределов штрафной, и мяч влетел точно в угол ворот.
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