Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин отличился в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме». Он довел счет до крупного — 3:0.

Сутормин отличился на 80-й минуте встречи. Он нанес идеальный обводящий удар из-за пределов штрафной, и мяч влетел точно в угол ворот.