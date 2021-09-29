«Бавария» — «Динамо» Киев: стартовые составы команд на матч ЛЧ
21:20
Киевское «Динамо» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов проведет матча против «Баварии». Стали известны стартовые составы команд на встречу, которая пройдет в Мюнхене.
«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Левандовски.
«Динамо» Киев: «Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарный, Тымчик, Сиждорчук, Андриевский, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш.
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