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«Бавария» — «Динамо» Киев: стартовые составы команд на матч ЛЧ

21:20
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Киевское «Динамо» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов проведет матча против «Баварии». Стали известны стартовые составы команд на встречу, которая пройдет в Мюнхене.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Левандовски.

«Динамо» Киев: «Бущан, Миколенко, Шабанов, Забарный, Тымчик, Сиждорчук, Андриевский, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Гармаш.

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Иван Шитик все материалы автора

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