«Реал Сосьедад» на выезде сыграет против «Зальцбурга» в матче группы D в Лиге чемпионов во вторник, 3 октября. Встреча пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге, Австрия. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события матча «Зальцбург» — «Реал Сосьедад» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч ТВ». Начало — в 19.45.

В составе бело-голубых играет россиянин Арсен Захарян. Полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа этого года. Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2028/29. Россиянин попал в заявку «Сосьедад» на игру с австрийской командой.

«Реал Сосьедад» и «Зальцбург» выступают в группе D вместе с «Бенфикой» и «Интером». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

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