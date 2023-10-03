«Унион» на своем поле примет «Брагу» в матче группы C в Лиге чемпионов во вторник, 3 октября. Встреча пройдет на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине, Германия. Начало — в 19.45 по московскому времени.

Ключевые события матча «Унион» — «Брага» будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Смотреть видеотрансляцию матча в прямом эфире можно будет на канале «Матч! Футбол 1». Начало — в 19.45.

«Унион» и «Брага» выступают в группе C вместе с «Реалом» и «Наполи». Расписание всех матчей группового турнира Лиги чемпионов смотрите на сайте «СЭ».

Узнать расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября в Лиге чемпионов можно по ссылке на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: турнирные таблицы групп, календарь матчей и статистика в актуальном виде, статьи и видео