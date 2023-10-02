Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов

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«Реал Сосьедад» объявил состав команды на матч с «Зальцбургом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

В список испанского клуба попал российский полузащитник Арсен Захарян. Ранее он пропустил несколько игр из-за болезни.

Заявка «Реал Сосьедад». Фото Соцсети

«Реал Сосьедад» встретится с «Зальцбургом» завтра, 3 октября. Начало — в 19.45 мск.

После первого тура группового этапа Лиги чемпионов испанский клуб набрал одно очко и занимает третье место в группе D.