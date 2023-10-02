Лига чемпионов: расписание и трансляции матчей 3 и 4 октября
3 и 4 октября пройдут игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024. «СЭ» публикует расписание и трансляции матчей, которые пройдут во вторник и в среду. Время начала — московское.
«СЭ» на своем сайте будет вести трансляции матчей Лиги чемпионов с ключевыми событиями (составами, голами, наказаниями и заменами) и более подробно в формате текстового онлайна.
Расписание матчей и трансляции игр Лиги чемпионов 3 и 4 октября
3 октября, вторник
Группа А. 22.00. «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
Группа А. 22.00. «Копенгаген» — «Бавария»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
Группа B. 22.00. «Ланс» — «Арсенал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Игра»
Группа B. 22.00. ПСВ — «Севилья»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
Группа C. 19.45. «Унион» — «Брага»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
Группа C. 22.00. «Наполи» — «Реал»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
Группа D. 19.45. «Зальцбург» — «Реал Сосьедад»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
Группа D. 22.00. «Интер» — «Бенфика»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
4 октября, среда
Группа E. 19.45. «Атлетико» — «Фейеноорд»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»
Группа E. 22.00. «Селтик» — «Лацио»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
Группа F. 22.00 «Боруссия» Д — «Милан»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 1»
Группа F. 22.00. «Ньюкасл» — «ПСЖ»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 2»
Группа G. 22.00. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч Футбол 3»
Группа G. 22.00. «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru
Группа H. 19.45. «Антверпен» — «Шахтер»
Онлайн-трансляция
Группа H. 22.00. «Порту» — «Барселона»
Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на «Матч ТВ»