Юрий Семин: «Зенит» может хорошо сыграть против «Ювентуса»
Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит».
«Зенит» может хорошо сыграть против «Ювентуса». Команда очень сбалансированная", — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову.
Матч «Ювентус» — «Зенит» пройдет во вторник, 2 ноября, в Турине. Начало — в 23:00 по московскому времени.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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