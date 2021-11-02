Гвардиола: «Матч против «Брюгге» намного важнее, чем игра против «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 4-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге».
«Футбол — это игра, в которой ты выигрываешь или проигрываешь. Меня беспокоит то, как мы играем, — цитирует официальный сайт клуба Гвардиолу. — Завтрашний матч против «Брюгге» намного важнее, чем матч против «Манчестер Юнайтед». Этот матч может стать главным шагом на пути к квалификации в Лигу чемпионов. В премьер-лиге много игр, в кубке — мало, и все они решающие».
Команда Гвардиолы занимает в группе второе место, набрав 6 очков в трех играх.
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