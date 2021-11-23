Юрий Лоза считает, что отсутствие Азмуна может повлиять на результат матча «Зенита» с «Мальме»

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит».

«Зенит» не должен проиграть команде, у которой выиграл 4:0, — сказал Лоза «СЭ». — Мы ж не претендуем на то, чтобы попасть куда-то дальше, а претендуем на третье место и Лигу Европы. Для этого надо всего лишь не проиграть «Мальме» 0:4. Но я думаю, что «Зенит» шведов обыграет. Правда, потеря Сердара Азмуна перед этим матчем является суперсущественной. Азмун — один из немногих профессионалов, который котируется на рынке. «Лион» его хочет купить, потому что понимает, что он выше классом, чем все остальные игроки «Зенита».

Музыкант добавил, что отсутствие Азмуна может в корне изменить результат игры.

«Потому что такого забивного нападающего больше нет, и Дзюба в их число не входит. Артем ничего не показывал на протяжении многих игр в еврокубке. Это ж вам не Марадона или Месси, который при любом состоянии может играть на высшем уровне. Он медленный, его можно перекрыть, он управляемый. Поэтому Дзюба не может в одиночку оббежать защитника, он всегда должен действовать в паре. И вот здесь как раз ему нужен Азмун, потому что он парный игрок. Артем большой: может принять мяч, может отстоять его, прикрыть корпусом, нормально отдать, но самостоятельно обойти защитника не может, нужна другая скорость», — заявил Лоза.

Встреча «Мальме» — «Зенит» состоится 23 ноября и начнется в 23.00.