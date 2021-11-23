«Вильярреал» — «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов
18:45
Во вторник, 23 ноября, «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Встреча пройдет в испанском Вильярреале и начнется в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Мальме» — «Зенит». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 20.30.
«МЮ» с 7 очками занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Вильярреал» с 7 баллами располагается на второй строчке.
Лига чемпионов, расписание матчей 23 ноября. «Зенит» сыграет с «Мальме», «Вильярреал» — «МЮ»
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
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