Во вторник, 23 ноября, «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в испанском Вильярреале и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Мальме» — «Зенит». Видеотрансляция в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 20.30.

«МЮ» с 7 очками занимает первое место в турнирной таблице группы F. «Вильярреал» с 7 баллами располагается на второй строчке.

Лига чемпионов, расписание матчей 23 ноября. «Зенит» сыграет с «Мальме», «Вильярреал» — «МЮ»