Музыкант Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» ничью в матче 5-го тура Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит» (1:1).

«Атаки «Зенита» не заканчивались ударами по воротам. С их стороны за 90 минут был всего один удар в створ, нам подарили два пенальти: оба можно было не давать. Там не было таких нарушений, которые были бы фатальны. Нам просто подарили ничейку», — сказал Лоза «СЭ».

Музыкант добавил, что нападающий Артем Дзюбы был бы антигероем, если бы не заработал второй пенальти.

«Без Артема было бы лучше, если б нам не подарили этот пенальти. Не пойму Семака, зачем давать пенальти бить Дзюбе, у которого нет хорошо поставленного удара. Вот Ракицкий вышел, плотно пробил в угол, а у Дзюбы никогда в жизни не было этого удара. Очень сильно на сегодняшнюю игру все-таки повлияло отсутствие Азмуна», — добавил Лоза.

Российская команда не сможет потерять третью строчку и сыграет весной в Лиге Европы.