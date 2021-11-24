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Юрий Лоза о матче «Мальме» — «Зенит»: «Без Дзюбы было бы лучше»

01:39
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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал «СЭ» ничью в матче 5-го тура Лиги чемпионов «Мальме» — «Зенит» (1:1).

«Атаки «Зенита» не заканчивались ударами по воротам. С их стороны за 90 минут был всего один удар в створ, нам подарили два пенальти: оба можно было не давать. Там не было таких нарушений, которые были бы фатальны. Нам просто подарили ничейку», — сказал Лоза «СЭ».

Музыкант добавил, что нападающий Артем Дзюбы был бы антигероем, если бы не заработал второй пенальти.

«Без Артема было бы лучше, если б нам не подарили этот пенальти. Не пойму Семака, зачем давать пенальти бить Дзюбе, у которого нет хорошо поставленного удара. Вот Ракицкий вышел, плотно пробил в угол, а у Дзюбы никогда в жизни не было этого удара. Очень сильно на сегодняшнюю игру все-таки повлияло отсутствие Азмуна», — добавил Лоза.

Российская команда не сможет потерять третью строчку и сыграет весной в Лиге Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры