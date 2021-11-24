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Ракицкий о «Зените» в Лиге чемпионов: «Надо что-то менять. Может, в башке поковыряться»

01:36
Ярослав Ракицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ярослав Ракицкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

«Вышли в ерокубковую весну — уже хорошо. Согласен, что сыграли неважно. Но добились результата.

После гола пропущенного началась какая-то паника, неразбериха... Непонятно.

Лига чемпионов — это праздник. Я все время партнерам говорю. Мы должны играть, не боясь за результат, не боясь допустить ошибку. Надо что-то менять.

Что менять? Может, в башке поковыряться. Этот вопрос надо тренерам задавать», — сказал Ракицкий во флэш-интервью.

Лига чемпионов. Группа H
23 нояб, 23:00. Swedbank Stadium (Malmo New Stadium) (Мальме)
Мальме
1:1
Зенит
Голы
Рикс, 28 (1:0), Ракицкий, 90+2 (1:1)
Нереализованный пенальти
Дзюба 52
Мальме
Далин Ахмедходжич Брорссон Мойсандер Ларссон Левицки Инносент Рикс Пенья (Ракип, 78 ) Чолак Бирманчевич (Ольссон, 69 )
Зенит
Кержаков Чистяков Ловрен (Ерохин, 46) Ракицкий Дуглас Сантос Караваев Барриос Вендел Клаудиньо (Мостовой, 46) Малком (Круговой, 90+3) Дзюба
Предупреждения
Далин 50, Ахмедходжич 56, Мойсандер 74, Рикс 90  -  Клаудиньо 36, Вендел 55, Чистяков 62
Судьи
Андрис Трейманис Харалдс Гудерманис Алексей Спасенников
ВАР
Пиньейру Делажо

 

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Иван Шитик все материалы автора

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