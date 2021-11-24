Ракицкий о «Зените» в Лиге чемпионов: «Надо что-то менять. Может, в башке поковыряться»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).

«Вышли в ерокубковую весну — уже хорошо. Согласен, что сыграли неважно. Но добились результата.

После гола пропущенного началась какая-то паника, неразбериха... Непонятно.

Лига чемпионов — это праздник. Я все время партнерам говорю. Мы должны играть, не боясь за результат, не боясь допустить ошибку. Надо что-то менять.

Что менять? Может, в башке поковыряться. Этот вопрос надо тренерам задавать», — сказал Ракицкий во флэш-интервью.