Ракицкий о «Зените» в Лиге чемпионов: «Надо что-то менять. Может, в башке поковыряться»
01:36
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Мальме» (1:1).
«Вышли в ерокубковую весну — уже хорошо. Согласен, что сыграли неважно. Но добились результата.
После гола пропущенного началась какая-то паника, неразбериха... Непонятно.
Лига чемпионов — это праздник. Я все время партнерам говорю. Мы должны играть, не боясь за результат, не боясь допустить ошибку. Надо что-то менять.
Что менять? Может, в башке поковыряться. Этот вопрос надо тренерам задавать», — сказал Ракицкий во флэш-интервью.
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 23 и 24 ноября, 5-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Мальме» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю