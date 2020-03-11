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Юрген Клопп назвал идиотами фанатов, которые протянули к нему руки

23:06
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, выходя на поле перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», отказался хлопать руки фанатов. При этом немецкий специалист сделал это в грубой форме.

— Уберите свои руки, долбанные идиоты, — ответил Клопп протянувшим руки фанатам.

Напомним, что из-за угрозы коронавируса многие матчи в Европе проходят без зрителей или перенесены. Кроме того, перед играми отменили приветственные рукопожатия.

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