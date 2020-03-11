Юрген Клопп назвал идиотами фанатов, которые протянули к нему руки
23:06
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, выходя на поле перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», отказался хлопать руки фанатов. При этом немецкий специалист сделал это в грубой форме.
— Уберите свои руки, долбанные идиоты, — ответил Клопп протянувшим руки фанатам.
Напомним, что из-за угрозы коронавируса многие матчи в Европе проходят без зрителей или перенесены. Кроме того, перед играми отменили приветственные рукопожатия.
«Put your hands away you f***en idiots!» ????— Optus Sport (@OptusSport) March 11, 2020
Jurgen Klopp is taking all the necessary precautions.#LIVATL #OptusSport pic.twitter.com/hKursOPr6a
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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