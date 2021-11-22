Юлиан Нагельсманн: «Лига чемпионов всегда важна для «Баварии», мы никому не собираемся дарить очки»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что его команда серьезно отнесется к матчу Лиги чемпионов с киевским «Динамо».

«Лига чемпионов всегда важна для «Баварии, - цитирует специалиста «Динамо» Киев от Шурика». - Несмотря на то, предстоящая игра для нас не имеет никакого турнирного значения, это не означает, что нам все равно. Мы хотим играть лучше. У нас были неудачи в последних матчах, и мы хотим исправить эту ситуацию, показать, что у нас хорошая команда. Игра с «Динамо» для нас важна, мы никому не собираемся дарить очки.

Что касается темы вакцинации, то отличительной особенностью команды является то, что нам не всегда нужно придерживаться одного мнения и вам разрешено обсуждать спорные темы. Однако в команде также важно, чтобы вы были рядом друг с другом. Не все имеют одинаковое мнение и действуют одинаково. Это тоже важно. Не думаю, что команда может «сломаться». Мы должны быть рядом друг с другом.

Зюле еще пройдет обследование, если все пойдет хорошо, он сможет снова сыграть в эти выходные. То же самое и Станишич, который завтра будет сдавать тесты. Коман и Забитцер плохо себя чувствуют, еще неизвестно, смогут ли они сыграть. У Марселя проблемы с ахилловым сухожилием и икрой. В ситуации с Команом нам нужно подождать, потому что на выходных предстоит важная игра в бундеслиге.

Важность Левандовски для нас хорошо известна. Ему также нужен определенный контроль. Он в хорошей физической форме, Роберт всегда рядом в важных ситуациях».

Матч «Динамо» - «Бавария» состоится 23 ноября. Начало в 20.45 по московскому времени.