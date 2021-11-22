Семак: «Мальме» выйдет и будет на сто процентов сражаться за первую победу в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о настрое на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— В первом матче вы победили 4:0. Как достучаться до игроков и внушить им, что матч важный?

— Вопрос психологии актуален всегда и для всех клубов. Иногда фавориты проигрывают заведомо более слабым командам. И это спорт, с этим ничего не сделаешь. Главное, чтобы таких поражений было меньше. А по поводу силы... Я не думаю, что у «Мальме» скамейка короче, чем у нас. Есть, кому играть. Поверьте, «Мальме» выйдет и будет на сто процентов сражаться за первую победу в Лиге чемпионов. Я в этом нисколько не сомневаюсь.

— На ваш взгляд, «Мальме» как-то изменился за прошедшие два месяца? Какой игры вы от него ждете?

— В последнее время у «Мальме» периодически какие-то игроки выпадали по тем или иным причинам. В остальном игра не изменилась. Мы ждем очень агрессивной и активной игры, прессинга, опасных стандартных положений. Шведская команда активно и хорошо играет. И первый матч не должен никого вводить в заблуждение. Игра могла сложиться по-другому.

Матч «Мальме» — «Зенит» пройдет 23 ноября в Швеции. Начало игры — в 23.00 мск.