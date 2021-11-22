Полузащитник «Мальме»: «Нам нужно стараться не бояться играть с «Зенитом»

Полузащитник «Мальме» Серен Риекс рассказал о том, в каком состоянии команда подходит к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

«У нас есть план на игру, надеемся на поддержку болельщиков. Естественно, матч будет сложным, но мы надеемся на положительный исход. Игра будет такой же сложной, как и все остальные в Лиге чемпионов, «Зенит» — очень сильная команда, мы постараемся сделать все возможное. Нам нужно стараться не бояться играть, хорошо сыграть в обороне, потому что у «Зенита» хорошие нападающие.

Чтобы выиграть матч, нужно обязательно забить. Мы чувствуем себя в домашних играх довольно уверенно, что показали в матче с «Челси». В том матче мы бились командой, были как одно целое, связки между защитой, полузащитой и нападением работали хорошо, это мы хотим взять к игре с «Зенитом». Будем делать все возможное, чтобы победить завтра», — цитирует Риекса ТАСС.

«Мальме» занимает четвертое место в таблице группы Н, не набрав ни одного очка в четырех матчах. «Зенит» с 3 очками располагается на третьей позиции.