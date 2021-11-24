Хави считает, что «Бенфика» приехала играть на ничью против «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави после матча с «Бенфикой» (0:0) в Лиге чемпионов отметил, что соперник приехал за ничьей. По его мнению, главное — созданные каталонцами моменты.

«Мы упустили возможность победить, но надо продолжать двигаться вперед. У нас будет еще один шанс в Мюнхене, надо просто этим воспользоваться. «Бенфика» приехала за нулевой ничьей. Они знали, как добиться этого результата. Во многом поэтому мы не забили. Главное — мы создавали моменты. Со временем мы начнем их реализовывать», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.