Хави считает, что «Бенфика» приехала играть на ничью против «Барселоны»
06:21
Главный тренер «Барселоны» Хави после матча с «Бенфикой» (0:0) в Лиге чемпионов отметил, что соперник приехал за ничьей. По его мнению, главное — созданные каталонцами моменты.
«Мы упустили возможность победить, но надо продолжать двигаться вперед. У нас будет еще один шанс в Мюнхене, надо просто этим воспользоваться. «Бенфика» приехала за нулевой ничьей. Они знали, как добиться этого результата. Во многом поэтому мы не забили. Главное — мы создавали моменты. Со временем мы начнем их реализовывать», — цитирует пресс-служба УЕФА Хави.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032648--barcelona-vs-benfica/
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