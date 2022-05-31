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Колосков: «Министр внутренних дел Франции полностью расписался в своей беспомощности и некомпетентности!»

Колосков отреагировал на обвинения министра внутренних дел Франции в адрес Клоппа
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, который обвинил в беспорядках перед финалом Лиги чемпионов главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Это перекладывание ответственности с больной головы на здоровую. Причем тут Клопп? Не он отвечал за безопасность на стадионе, на подходе к стадиону. За это отвечают соответствующие органы, в частности министр внутренних дел. Это осевидная для всех глупость! Министр внутренних дел полностью расписался в своей беспомощности и некомпетентности», — сказал Колосков «СЭ».

Матч проходил на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений с фанатами начало игры отложили на 36 минут.

Единственный гол в матче забил нападающий «Реала» Винисиус Жуниор.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Вячеслав Колосков
Юрген Клопп
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