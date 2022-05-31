«Ливерпуль» потребовал извинений от министра спорта Франции после финала Лиги чемпионов

Исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган потребовал от министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера принести извинения за высказывания в адрес британских болельщиков после финала Лиги чемпионов.

«Мы были удивлены услышать такие комментарии в ситуации, когда не было времени понять, что произошло. На тот момент не было проведено независимого расследования, чтобы установить все факты. И делать выводы до окончания этого расследования совершенно недопустимо. Наши болельщики получили информацию от УЕФА, что они могут спокойно отправляться на стадион, что они и сделали, они прибыли на арену вовремя. Но уже по их прибытии на стадион начались проблемы», — приводит слова Хогана Sky Sports.

Исполнительный директор «Ливерпуля» заявил, что вначале не поверил словам министра спорта Франции.

«Мы сначала не поверили, когда услышали эти комментарии. Председатель совета директоров «Ливерпуля» Том Вернер отправил письмо министру спорта Франции, в котором выразил нашу позицию и потребовал принести извинения нашим болельщикам», — отметил Хоган.

В понедельник Удеа-Кастера возложила ответственность за беспорядки перед финальным матчем ЛЧ на британскую сторону. Она заявила, что 2700 болельщиков с подлинными билетами не попали на матч, так как тысячи других фанатов пытались пробежать на стадион с фальшивыми билетами. В итоге вход на арены был закрыт.

Ранее УЕФА объявил, что проведет расследование ситуации с билетами на финал Лиги чемпионов.

В субботу в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» прошел финал Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» (1:0). Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на стадион.