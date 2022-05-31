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Сегодня, 08:24

Французские власти обвинили Клоппа в беспорядков на финале Лиги чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп.
Фото Reuters

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прокомментировал беспорядки во время финального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени. Но из-за столкновений с фанатами начало игры отложили на 36 минут.

«Эти проблемы в футболе есть только с участием некоторых английских клубов, — приводит слова Дарманена Mirror. — Присутствие такого большого количества английских фанатов без билетов уже было, особенно в 2019 году в Мадриде. И это создавало подобные трудности. Те же проблемы были на стадионе «Уэмбли» в 2021 году. Поведение, неорганизованность и огромный рынок поддельных билетов».

Министр внутренних дел Франции обвинил в беспорядках главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Напомню, что именно Клопп несколько дней назад призывал болельщиков «Ливерпуля» приезжать во Францию даже без билетов. Мы оказались с десятками и тысячами английских болельщиков, часть из которых полностью уважала и покупала билеты или шла в специальную фан-зону. Напомню, что десятки тысяч болельщиков в фан-зоне находились без проблем, правила соблюдались ими, но была меньшая, но активная часть, которая конфликтовала с нашей системой безопасности», — сказал он.

Матч проходил на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Единственный мяч в прошедшей встрече забил нападающий «Реала» Винисиус.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Юрген Клопп
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