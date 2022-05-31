В Госдуме ответили на обвинения министра внутренних дел Франции в адрес Клоппа

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, который обвинил в беспорядках перед финалом Лиги чемпионов главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Все, что произошло перед финалом ЛЧ — безответственная позиция людей, которые приняли решение о переносе финала из Санкт-Петербурга в Париж. Матча, который прорабатывался не менее года, где был создан серьезный оргкомитет, который готовился по всем направлениям, одним из главных направлений была безопасность. Если бы матч не перенесли из Санкт-Петербурга, то, наверное, ничего этого не было. Не готов Париж и Европа проводить столь ответственные матчи на сегодняшний день», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также Свищев предположил, мог ли действительно Клопп повлиять на беспорядки в Париже.

«Он очень серьезный специалист в мире футбола, он бы никогда не сделал ничего, что повлекло бы за собой беспорядки на стадионе во время игры его же команды. Я бы всю ответственность возложил не на Клоппа, а на организаторов. Если бы меры безопасности были на высоком уровне, то ничего бы не было», — добавил Свищев.

Матч проходил на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Встреча должна была начаться в 22.00 по московскому времени, но из-за столкновений с фанатами начало игры отложили на 36 минут.