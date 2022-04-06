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Вратарь «Вильярреала» Рульи — о матче с «Баварией»: «Мы хотим войти в историю»

Вратарь «Вильярреала» Рульи поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы с одинаковым уважением относимся ко всем соперникам. Да, «Бавария» является фаворитом, но мы хотим провести хороший матч и войти в историю.
В ответном поединке 1/8 финала в Турине все в нашей команде гребли в одну сторону. Каждый пахал за всех остальных, и командная игра принесла нам успех. Сегодня мы попробуем сделать то же самое», — приводит официальный сайт УЕФА слова Рульи.

Матч «Вильярреал» — «Бавария» состоится сегодня, 6 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034655--villarreal-vs-bayern/
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