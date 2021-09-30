Вратарь «Шерифа» Атанасиадис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Голкипер «Шерифа» Георгиос Атанасиадис стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче 2-го тура против «Реала» (2:1) 28-летний грек сделал 10 сэйвов. Единственный мяч он пропустил с пенальти.

На звание лучшего игрока недели также претендовали Милан Шкриньяр («Интер»), Лерой Сане («Бавария») и Дарвин Нуньес («Бенфика»).