Вратарь «Шерифа» Атанасиадис признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
17:02
Голкипер «Шерифа» Георгиос Атанасиадис стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
В матче 2-го тура против «Реала» (2:1) 28-летний грек сделал 10 сэйвов. Единственный мяч он пропустил с пенальти.
На звание лучшего игрока недели также претендовали Милан Шкриньяр («Интер»), Лерой Сане («Бавария») и Дарвин Нуньес («Бенфика»).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/player-of-the-week/#/
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