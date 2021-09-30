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Линекер назвал Роналду потрясающим футболистом после матча «МЮ» с «Вильярреалом»

18:00
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Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о победном голе Криштиану Роналду на 95-й минуте матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:1).

«Вау! Победный гол на 95-й минуте от неудержимого Криштиану Роналду. Потрясающий футболист», — написал Линекер в Twitter.

«Манчестер Юнайтед» набрал 3 очка в 2 матчах и находится на третьем месте в группе F. В следующем туре команда встретится с «Аталантой» 20 октября.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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