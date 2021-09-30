Руководитель «Шерифа» боится эйфории в команде после победы над «Реалом» в Лиге чемпионов
Руководитель «Шерифа» Важа Тархнишвили поделился эмоциями после побед команды в Лиге чемпионов. Ранее команда победила «Шахтер» (2:0), а затем обыграла «Реал» (2:1).
«Эмоции испытали космические — мы ведь обыграли «галактикос» на «Сантьяго Бернабеу». Такое не забывается. Что касается возможной эйфории, то это человеческий фактор, и, конечно, есть опасения. В то же время тренерский штаб работает над этим.
Эта игра уже история, ее надо забыть. Впереди ответственный матч в чемпионате против «Милсами», потом еще один важный матч в чемпионате и игра против «Интера». Расслабляться некогда", — приводит слова руководителя команды ТАСС.
На счету «Шерифа» 6 очков после двух матчей, клуб возглавляет группу D. В следующем туре команда сыграет с «Интером» 19 октября.
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