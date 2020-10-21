Виталий Лисакович: «Локомотив» мог набрать 3 очка"

Нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович считает, что команда могла зацепиться за победу в 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2). Форвард вышел на замену на 69-й минуте и через 6 минут забил гол, принеся «Локо» ничью.

— Команда хорошо играла в первые 30 минут, но пропустили со стандарта, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Лисаковича. — На второй тайм вышли плохо. Могли набирать три очка. Идем дальше. Впереди важные игры и плотный график.

— На что обращал внимание Николич перед выходом на замену?

— Нужно было плотно играть по опорным полузащитникам. Думаю, установку удалось выполнить, хотя в некоторых моментах можно было играть быстрее.

— В моменте с голом Зе Луиш грамотно увел защитника.

— Да, тоже отмечу его действия. Мне показалось, что вратарь сам себе закинул мяч в ворота. Подача была хорошей, я оказался один на дальней штанге.

— «Зальцбург» не так страшен, как про него говорили?

— Это очень молодая и быстрая команда, которая много забивает. Дома будем играть первым номером и постараемся набрать три очка. Но ответная игра еще не скоро.