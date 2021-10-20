Винисиус после разгромной победы над «Шахтером» поблагодарил тренера за доверие

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор после победы над «Шахтером» (5:0) в Лиге чемпионов отметил, что хочет стать превосходным игроком. В этой встрече бразилец забил 2 гола.

«Мне всего лишь 21. У меня много времени, чтобы стать превосходным игроком. Я усиленно над этим работаю. Даже если что-то сразу не получается, потом это приходит. Я забил семь голов в этом сезоне — больше, чем в предыдущем, и это очень важно для меня.

Мне нравится играть в ответственных матчах под давлением — для меня в этом нет ничего необычного. Важно, что тренер мне доверяет. Его поддержка тоже очень важна", — цитирует пресс-служба УЕФА Винисиуса.