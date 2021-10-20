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«Это был трудный матч». Клопп — о победе над «Атлетико»

02:43

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Атлетико» (3:2) в Лиге чемпионов признался, что остался доволен уровнем игры своей команды.

«Это был трудный матч. Все как мы ожидали. Мы неожиданно здорово начали эту игру, хорошо играли, забили два потрясающих гола. Вторая половина тоже нам удалась. Мы показали солидный уровень в этой непростой встрече.

Такие трудные матчи очень важны. Как выигрывает команда в таких встречах, меня волнует меньше всего. Главное, что три очка в таких играх на вес золота", — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

Атлетико — Ливерпуль

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032666--atletico-vs-liverpool/

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Евгений Козинов все материалы автора

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