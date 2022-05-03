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«Вильярреал» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Иван Шитик
Корреспондент
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3 мая 2022 года в ответном полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» примет «Ливерпуль». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Ло Чельсо, Парехо, Капу, Коклен, Ж.Морено, Диа.

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, М.Гаспар Алькасер, Иборра, Чуквезэ, Тригерос, Пенья, Менди, М.Гомес, Педраса, Орье.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александр-Арнолд, Фабиньо, Т.Алькантара, Кейта, Мане, Д.Жота, Салах.

Запасные: Келлехер, Милнер, Гомес, Хендерсон, Окследй-Чемберлен, Джонс, Минамино, Цимикас, Диас, Ориги, Матип, Эллиотт.

Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
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