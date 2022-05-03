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Сегодня, 17:03

Гвардиола рассказал о кадровых потерях «Манчестер Сити» перед ответным матчем с «Реалом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в каком состоянии команда подходит к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«У нас есть потери: Джон Стонуз пропусти игру. Зато Кайл Уокер тренируется и отправится в Испанию. Он пропустил три надели, но я уверен, что могу на него рассчитывать.

Обе команды неделю назад показали яркий футбол. Мы понимаем, что нельзя допускать ошибки, так как соперник доказал, что может наказать за малейший просчет.

Я не знаю, что будет завтра. Но мы постараемся выиграть. Мы хотим победить и второй год подряд выйти в финал», — цитирует тренера Marca.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая, на «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи — в 22.00 (мск).

Напомним, что первая встреча, которая прошла в Англии, закончилась победой «Сити» со счетом 4:3.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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