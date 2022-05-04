«Вильярреал» — «Ливерпуль»: видеообзор матча 1/2 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» выиграл у «Вильярреала» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Игра прошла в Испании.

В первом тайме хозяева дважды забили. Голами отметились Булай Диа и Франсис Коклен.

После перерыва гостям удалось отыграться. Сначала с передами Мохамеда Салаха забил Фабинью, а затем на 67-й минуте счет сравнял Луис Диас, вышедший на замену в перерыве. Победный мяч забил Садио Мане.

В концовке «Вильярреал» остался в меньшинстве, так как удаление заработал Этьен Капуэ.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.